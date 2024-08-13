Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:08

Каманцев: «Состав ЭСК сформирован. Удовлетворены работой по поиску экспертов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил «СЭ», что формирование состава экспертно-судейской комиссии окончено.

«В настоящий момент мы считаем, что состав ЭСК сформирован. Удовлетворены работой по поиску экспертов для работы с РФС», — сказал Каманцев «СЭ».

Итальянский арбитр Даниэле Орсато вошел в состав ЭСК РФС. Экспертами также являются Равшан Ирматов (Узбекистан), Нестон Питана (Аргентина) и Джюнейт Чакыр (Турция), руководитель департамента судейства и инспектирования — серб Милорад Мажич.

РФС
Павел Каманцев
5
Обсудить
Читайте также
Составлен список главных героев Олимпиады-2024
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
Соболеву советуют просить прощения. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент: «Никто из «Спартака» не обращался по поводу возвращения Кофрие»

Фернанду Мейра назвал «Зенит» лучшим российским клубом 10-летия