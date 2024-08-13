Каманцев: «Состав ЭСК сформирован. Удовлетворены работой по поиску экспертов»

Судейство
Сегодня, 15:08
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил «СЭ», что формирование состава экспертно-судейской комиссии окончено.
«В настоящий момент мы считаем, что состав ЭСК сформирован. Удовлетворены работой по поиску экспертов для работы с РФС», — сказал Каманцев «СЭ».
Итальянский арбитр Даниэле Орсато вошел в состав ЭСК РФС. Экспертами также являются Равшан Ирматов (Узбекистан), Нестон Питана (Аргентина) и Джюнейт Чакыр (Турция), руководитель департамента судейства и инспектирования — серб Милорад Мажич.