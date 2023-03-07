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Судейство

Сегодня, 12:30

Каманцев заявил об отсутствии поводов для проверки судей на полиграфе

Артем Бухаев
Корреспондент
Футбольный судья
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в интервью «СЭ» высказался об использовании системы проверок арбитров на полиграфе.

«У нас нет поводов для каких-то проверок. Если случится ситуация такого этического свойства, РФС вынужден будет разбираться. Во всем мире эти проверки все равно проходят. Где-то более публично, где-то менее. Я бы винил не саму проверку, а явление. Есть явление — мы вынуждены на него реагировать. Если есть серьезные ошибки, мы проводим поминутный и посекундный анализ матча. Если у нас будет твердое убеждение, что что-то не так, мы будем действовать. За последнее время, к счастью, таких ситуаций не было. Хотя и были матчи, которые мы более детально анализировали», — сказал Каманцев «СЭ».

Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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