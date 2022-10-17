Камано: «Мне было бы приятно поработать с Галактионовым. Но официальной информации нет»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера московской команды.

— Была информация, что «Локомотив» может возглавить Михаил Галактионов. Как относишься к этому?

— На данный момент нет никакой официальной информации по поводу нового главного тренера. Как только его объявят, можно будет комментировать.

— Если его объявят, это будет хорошо?

— Мне было бы приятно поработать с Михаилом Галактионовым.

— Почему приятно?

— Я игрок. Делаю то, что от меня требуется на поле, выполняю свою работу.

— Есть ли какие-то персональные качества, которые вам нравятся в Галактионове?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Опять же, я футболист. Я здесь, чтобы играть, тренер — не самое важное, но я делаю то, что он мне скажет. Это работает как-то так.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Михаил Галактионов («Нижний Новгород»), Сергей Юран (экс-тренер «Химок») и Юрий Семин.