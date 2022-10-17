Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:48

Камано: «Мне было бы приятно поработать с Галактионовым. Но официальной информации нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера московской команды.

— Была информация, что «Локомотив» может возглавить Михаил Галактионов. Как относишься к этому?

— На данный момент нет никакой официальной информации по поводу нового главного тренера. Как только его объявят, можно будет комментировать.

— Если его объявят, это будет хорошо?

— Мне было бы приятно поработать с Михаилом Галактионовым.

— Почему приятно?

— Я игрок. Делаю то, что от меня требуется на поле, выполняю свою работу.

— Есть ли какие-то персональные качества, которые вам нравятся в Галактионове?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Опять же, я футболист. Я здесь, чтобы играть, тренер — не самое важное, но я делаю то, что он мне скажет. Это работает как-то так.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Михаил Галактионов («Нижний Новгород»), Сергей Юран (экс-тренер «Химок») и Юрий Семин.

Франсуа Камано
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Кавазашвили объяснил, почему игру Селихова в дерби с ЦСКА можно назвать нервной
«Ростов» обратился к председателю ЭСК РФС Каманцеву по матчу с «Уралом»
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам матча с ЦСКА
Игнатьев считает, что ЦСКА был более уверенным в матче против «Спартака»
Почему Федотов не возглавил «Спартак», а теперь в шаге от ненависти болельщиков
Камано — о возможном возвращении Семина в «Локомотив»: «Я не знаю, кто это»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Игнатьев считает, что ЦСКА был более уверенным в матче против «Спартака»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам матча с ЦСКА