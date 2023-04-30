Камано: «Дзюба один из лучших партнеров в моей карьере»

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал победу над «Химками» (5:1) в 25-м туре РПЛ.

«Игра была далеко не простой. Во втором тайме были сложности, особенно, когда «Химки» забили, но мы справились. На каждую следующую игру будем настраиваться как на финал. Ожидал ли, что Дзюба может забить скорпионом? Да, конечно. Он отличный нападающий, много помогает команде. Очень рад за него. Надеюсь, это его не последний гол в сезоне. Дзюба один из лучших партнеров в моей карьере», — приводит слова Камано Sport24.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Химки» идут на предпоследней, 15-й строчке с 17 очками.

Следующий матч «железнодорожники» проведут дома против «Сочи» 8 мая.