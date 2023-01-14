Камано: «Пиняев? Хороший игрок. Быстрый, с хорошей техникой»

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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано поделился мнением о Сергее Пиняеве, который ранее перешел в команду. Футболист также рассказал, как провел отпуск.
«Пиняев? Хороший игрок. Быстрый, с хорошей техникой. Надеюсь, он нам поможет в предстоящих матчах. Добро пожаловать!
Как провел отпуск? Отпуск прошел хорошо. Съездил в Бордо на десять дней, потом побыл с семьей. Потом вместе с друзьями поехали на праздники в Париж. Отлично провели время, очень много эмоций, много улыбок. И со свежим настроением вернулся в работу», — приводит слова Камано официальный сайт «Локомотива».
После 17 туров чемпионата России-2022/23 железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице с 13 очками. Пиняев перешел в «Локомотив» 28 декабря, подписав контракт с клубом на 4 года.
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