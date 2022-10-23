Камано считает, что «Локомотив» должен провести дерби с ЦСКА намного сильнее, чем с «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Мы все очень ждем этой игры. Матч будет сложным. Нам очень нужны очки. Наше положение в таблице тяжелое, нам надо подниматься. Мы должны все проанализировать, сделать выводы из сегодняшней игры, не допускать больше этих ошибок и провести дерби намного сильнее, чем с «Динамо».

Болельщикам хочу сказать большое спасибо. Мы всегда чувствуем их поддержку, чувствуем, как они нас заряжают. Мы понимаем, что сегодня наши болельщики расстроены результатом, поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы удачнее выступить в следующей игре, вернуть улыбки на их лица и подарить им радость», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Камано.

Дерби «Локомотив» — ЦСКА пройдет 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы с 25 очками разместились на 4-й позиции.