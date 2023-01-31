Камано забил роскошный гол пяткой в двусторонке «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано отметился эффектным голом в двустороннем матче команды.

Стоя спиной к воротам, нападающий в одно касание пяткой переправил мяч в ворота.

26-летний форвард провел 13 матчей в чемпионате России в нынешнем сезоне, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

«Локомотив» в 17 турах РПЛ набрал 13 очков и занял 14 место. Сезон возобновится в марте 2023 года.