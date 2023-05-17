Камано: «Дзюба или Изидор? Оба — классные игроки, мне удобно со всеми»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал, что ему удобно играть и вместе с Артемом Дзюбой, и вместе с Вильсоном Изидором.

— Изидор или Дзюба? Они оба — классные игроки, мне удобно со всеми. Это решение тренера, — сказал Камано. — У нас с Галактионовым прекрасные рабочие отношения. Понимаем друг друга. Он очень требовательный тренер, я это понимаю. Чувствую, что у меня улучшилась физическая форма. Надеюсь, будем продолжать работать.

— Ты понял, почему Дзюбу считают легендой?

— Это было понятно для меня еще до знакомства с ним, до его перехода в нашу команду. До этого я сыграл 2-3 матча против него. Он умеет зацепиться за мяч, забить.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками в 27 матчах. В следующем туре железнодорожники сыграют на своем поле против «Факела». Матч состоится 20 мая и начнется в 14.00 (мск).