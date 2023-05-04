КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:44

Камано заявил, что хочет завоевать трофей перед уходом из «Локомотива»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о своих целях и задачах в составе московской команды.

«Хочу ли выиграть титул перед уходом из «Локомотива»? Безусловно, каждый футболист ставит перед собой цель завоевать трофей. Но пока что думаем на короткую перспективу. Впереди четыре матча, задача — все их выиграть», — приводит Sport24 слова Камано.

Гвинейский футболист выступает за «Локомотив» с 2020 года. В текущем сезоне железнодорожники идут на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 25 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-04-fransua-kamano-khochu-zavoyevat-trofey-pered-ukhodom-iz-lokomotiva
Франсуа Камано
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучшие бойцы России вне зависимости от весовых категорий. Глобальное голосование
Фуркад снова защищает русских. С ним солидарна даже велогонщица из Польши
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Каманцев встретился с Карпиным в Ростове
Тарханов назвал «Зенит» явным фаворитом матча со «Спартаком»
Прудников заявил, что расстроится, если ЦСКА опередит «Спартак» в таблице РПЛ
Агент Сильянова рассказал, когда будет принято решение по будущему защитника в «Ростове»
Жуков: «За исключением Промеса, легионеры «Спартака» не смотрятся как игроки высокого класса»
«Ростов» не будет выкупать Сильянова, футболист хочет выступать за «Локомотив» в следующем сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболев признан лучшим игроком «Спартака» в апреле

Прудников заявил, что расстроится, если ЦСКА опередит «Спартак» в таблице РПЛ