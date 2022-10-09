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Сегодня, 12:00

Камерунец Нгамале: «Хотел бы сыграть за сборную России? Только на один матч»

Микеле Антонов

Нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о том, хочет ли получить российское гражданство.
— Малком и Клаудиньо хотят получить российский паспорт. Хотите ли вы тоже так сделать?
— Не знаю, не готов комментировать это.
— Хотите ли однажды сыграть за сборную России? Хотя бы на один матч?
— Только на один матч (смеется).

Нгамале стал игроком «Динамо» в сентябре 2022 года. Он заключил контракт с бело-голубыми по схеме «2+1». Ранее 28-летний нападающий выступал за «Янг Бойз».

В текущем сезоне камерунец принял участие в трех матчах за московский клуб.

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