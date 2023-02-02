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Сегодня, 10:05

Камерунский форвард «Динамо» Нгамале пообещал за полтора года выучить русский язык

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Николя Муми Нгамале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» сообщил, что намерен выучить русский язык за полтора года пребывания в России. Нгамале перешел в «Динамо» 8 сентября 2022 года.

— Я сказал нашему защитнику Эли Дасе, что мне на это (выучить русский язык. — Прим. «СЭ») потребуется полтора года. Он ответил, что это просто невозможно, ха-ха. Мы ни на что не спорили, просто обсуждали этот момент. Очень важно общаться, нужно говорить с людьми на их языке, — сказал Нгамале.

Муми Нгамале. «Звали в Германию и Францию. Выбрал Россию». Камерунец Нгамале — о «Динамо», чемпионате мира и фигурном катании

Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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