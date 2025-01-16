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Сегодня, 17:55

Камоцци допустил, что Виллиан Жозе не смог адаптироваться к РПЛ

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Итальянский агент Франко Камоцци отреагировал на уход бразильского нападающего Виллиана Жозе из московского «Спартака».

Красно-белые расторгли контракт с 33-летним бразильцем по обоюдному согласию сторон.

«Я не понял, зачем Жозе приходил в «Спартак». Не самый плохой футболист, но допускаю, что он просто не смог адаптироваться в РПЛ», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

Бразилец принял участие в 13 матчах за московский «Спартак» во всех турнирах, где сумел забить один мяч. Контракт Виллиана Жозе был рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего Жозе в 2 млн евро.

Источник: РБ Спорт
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