Камоцци допустил, что Виллиан Жозе не смог адаптироваться к РПЛ

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Итальянский агент Франко Камоцци отреагировал на уход бразильского нападающего Виллиана Жозе из московского «Спартака».
Красно-белые расторгли контракт с 33-летним бразильцем по обоюдному согласию сторон.
«Я не понял, зачем Жозе приходил в «Спартак». Не самый плохой футболист, но допускаю, что он просто не смог адаптироваться в РПЛ», — сказал Камоцци «РБ Спорт».
Бразилец принял участие в 13 матчах за московский «Спартак» во всех турнирах, где сумел забить один мяч. Контракт Виллиана Жозе был рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего Жозе в 2 млн евро.