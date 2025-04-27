Камоцци считает менеджмент причиной неудач «Спартака»: «Слишком много петухов в курятнике»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении красно-белых в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Жаль, что дерби проиграно. Думаю, шансов в борьбе за титул не осталось. Причин может быть много или мало, но я, думаю, что они одни и те же на протяжении многих лет. В «Спартаке» нет менеджмента, который шел бы в одном направлении. Нет менеджера, способного грамотно и профессионально управлять и игроками, и рынком. Слишком много петухов в курятнике», — сказал Камоцци «СЭ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» находится на четвертом месте в таблице РПЛ, набрав 50 очков.