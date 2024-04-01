Камоцци — о Джикии: «Он точно сможет найти команду в России»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможный уход Георгия Джикии из клуба по окончании текущего сезона.

«Если Джикия все-таки уйдет из «Спартака», он точно сможет найти команду в России. Такой защитник не останется без клуба. Европа? Думаю, Джикия сможет заиграть в Турции и, возможно, во Франции. Интерес к нему из этих чемпионатов возможен», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2024 года. В начале февраля агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинев заявлял, что контракт футболиста не будет продлен, если Гильермо Абаскаль продолжит занимать пост главного тренера красно-белых.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 10 матчах за московский клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.