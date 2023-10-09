Камоцци надеется, что Абаскаль уйдет из «Спартака» ради команды

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна выразил надежду, что нынешний главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль покинет команду.

«Как и все дерби с ЦСКА, для «Спартака» это был нервный матч. К счастью, в конце игры Медина забил гол своему бывшему клубу, но в целом красно-белые мне не понравились. Ничего удивительного они не продемонстрировали, а показали болельщикам всем уже давно известные проблемы. Сильная скамейка «Спартака» помогала Абаскалю избежать болезненное поражение от заклятого соперника. Поэтому я надеюсь, что даже после этой ничьи испанец ради «Спартака» и его будущего уйдет из команды», — приводит слова Камоцци Sport24.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на восьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».