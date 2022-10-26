Камоцци надеется, что Кокорин сможет вернуться в чемпионат России

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в комментарии «СЭ» оценил игру российского нападающего Александра Кокорина в «Арисе».
«Выступление Кокорина похоже на перезапуск карьеры? Я надеюсь, что у Александра на Кипре все получится. И он сможет вернуться в РПЛ», — сказал Камоцци «СЭ».
На счету 31-летнего Кокорина 3 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах за «Арис». Россиянин перешел в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа нынешнего года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 800 тысяч евро. Ранее он выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».
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