Камоцци надеется, что Малком останется в России на следующий сезон

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о том, что футболист «Зенита» Малком стал лучшим нападающим и лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ.

«Поздравляю Малкома, надеюсь, что он останется в России на следующий сезон. Но это очень тяжело, скорее всего он уедет. Будет ли Малком деградировать в РПЛ, если он не уедет в Европу? Этого я не знаю, возможно», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.

3 июня агент Луис Гарсия заявил, что бразильским игроком интересуются команды топ-5 европейских чемпионатов.