КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:07

Камоцци: «Надеюсь, для «Спартака» игра с «Зенитом» будет без позорных эпизодов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мыслями в преддверии матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми.

«Матч с «Зенитом» — очень сложная игра, но она важна для «Спартака». Красно-белым нужно оставаться сосредоточенными и мотивированными. Я надеюсь, для «Спартака» это будет качественная игра без позорных эпизодов, как в матче первого круга. Надеюсь, что «Спартак» победит. Малком и Промес — два игрока, которые могут определить исход матча. Посмотрим, кто будет лучше в предстоящей игре, и кто станет главным бомбардиром РПЛ», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-nadeyus-dlya-spartaka-igra-s-zenitom-budet-bez-pozornykh-epizodov-kak-v-matche-pervogo-kruga-248405/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Остановит ли Бобровский мощную атаку «Торонто» и что ждет команду Макдэвида?
Фуркад снова защищает наших спортсменов. С ним солидарна даже велогонщица из Польши
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Петрушин считает, что «Динамо» стало искать нового тренера после вылета из Кубка
Мостовой считает, что крупное поражение «Спартака» от «Зенита» не будет иметь последствий для Абаскаля
Рауль Рианчо — о чемпионском коридоре для «Зенита»: «Со стороны спартаковцев это был бы джентльменский поступок»
Шитов летом может перейти в «Локомотив»
Семенов — о работе арбитров: «Руководству РФС надо думать, что у них идет не так»
Мостовой назвал место, которое «Динамо» должно занять по итогам этого сезона РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает, что крупное поражение «Спартака» от «Зенита» не будет иметь последствий для Абаскаля

Вратарь «Краснодара» Сафонов получил звание мастера спорта России