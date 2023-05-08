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Сегодня, 00:29

Камоцци: «Надо понять, из-за чего «Зенит» лучше «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился впечатлениями от поражения красно-белых в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

«Говорит ли чемпионство «Зенита» о том, что Семак сильнее Абаскаля? Побеждает всегда сильнейший. Я не знаю, лучше ли Сергей, чем Гильермо. Дело в другом — надо понять, из-за чего «Зенит» лучше «Спартака». И исправить это. Поражение «Спартака» от «Зенита» никак не повлияет на борьбу за второе место в РПЛ», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

«Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» (3:2) и досрочно стал чемпионом России.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-porazhenie-spartaka-ot-zenita-nikak-ne-povliyaet-na-borbu-za-vtoroe-mesto-v-rpl-249292/
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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