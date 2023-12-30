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Сегодня, 19:34

Камоцци назвал Абаскаля худшим тренером РПЛ за 2023 год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал лучшего и худшего тренеров РПЛ по итогам 2023 года.

«Лучший тренер РПЛ в этом году Ивич, а худший — Абаскаль. Посмотрите на результаты команд. Они говорят сами за себя», — приводит слова Камоцци Sport24.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608764-kamotstsi-nazval-abaskalya-khudshim-trenerom-rpl-za-2023-god-rezultat-govorit-sam-za-sebya
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франко Камоцци
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