Камоцци: «Чалов — лучший «девятый номер» в РПЛ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что думает о выступлении нападающего ЦСКА Федора Чалова в этом сезоне.

«Федор — отличный нападающий. Чалов — лучший «девятый номер» в РПЛ, как и Александр Соболев», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В матче 20-го тура РПЛ Чалов забил победный гол в ворота «Зенита» (1:0). Это был его 12-й забитый мяч в сезоне чемпионата России.

ЦСКА набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ.