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Сегодня, 14:20

Камоцци: «Чалов — лучший «девятый номер» в РПЛ»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что думает о выступлении нападающего ЦСКА Федора Чалова в этом сезоне.

«Федор — отличный нападающий. Чалов — лучший «девятый номер» в РПЛ, как и Александр Соболев», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В матче 20-го тура РПЛ Чалов забил победный гол в ворота «Зенита» (1:0). Это был его 12-й забитый мяч в сезоне чемпионата России.

ЦСКА набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-chalov-luchshij-devyaty-j-nomer-v-rpl/
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
Франко Камоцци
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