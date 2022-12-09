Камоцци назвал отличным решение Промеса получить российский паспорт

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» информацию о том, что форвард красно-белых Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Я считаю, что это отличное решение!» — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее о том, что 30-летний Промес может получить гражданство РФ, сообщал журналист Иван Карпов.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб. На его счету 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.