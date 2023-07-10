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Сегодня, 22:03

Камоцци о трансфере Медины в «Спартак» из ЦСКА: «Это отличный переход на бумаге»

Константин Белов
Корреспондент
Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал «СЭ» покупку красно-белыми полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«Переход Хесуса Медины в «Спартак» — это отличный переход на бумаге. Но посмотрим, что будет на поле. Стоит ли Медина 6 миллионов евро? Думаю, что сейчас такая цена на него обоснована», — сказал Камоцци «СЭ».

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.

«Спартак» объявил о трансфере Медины в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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