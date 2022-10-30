Камоцци о победе «Спартака» над «Торпедо»: «Команда выполнила свой долг»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ .

«Спартак» выполнил свой долг, обыграв «Торпедо». О борьбе за чемпионство пока рано говорить. Увидим во втором круге», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» продлил серию без поражений во всех турнирах до девяти матчей (три победы в Кубке России, пять побед и одна ничья в чемпионате). «Красно-белые» набрали 32 очка и вернулись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.