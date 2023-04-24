Камоцци назвал Промеса главной атакующей мощью «Спартака»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о Квинси Промесе.

«Всю красно-белую семью с победой! Промес — главная атакующая мощь «Спартака», без него команда другая. Соболев тоже сыграл великолепно. Матчи «Краснодара» и «Спартака» всегда получаются интересными с большим количеством голов. Что может быть лучше для болельщиков?» — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» на своем поле добыл волевую победу в матче 24-го тура с «Краснодаром». Красно-белые уступали по ходу игры в два гола, но в итоге смогли завершить встречу в свою пользу (4:3). В составе москвичей дважды отличился Александр Соболев, еще по голу на свой счет записали Антон Зиньковский и Квинси Промес. В составе быков отличились Джон Кордоба, Батчи и Эдуард Сперцян.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.