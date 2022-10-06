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Сегодня, 12:08

Камоцци назвал Промеса лучшим легионером за всю историю «Спартака»

Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна высказался о полузащитнике московкой команды Квинси Промеса.

«Конечно, я согласен с теми, кто говорит, что Квинси Промес — один из лучших легионеров «Спартака» за всю историю. Его статистика говорит сама за себя. Промес уже доказал, что он — часть «Спартака», очень ценный игрок для команды», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел за московскую команду 15 матчей, забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.

В составе «Спартака» Промес становился чемпионом России-2016/17, а также завоевал Кубок страны-2021/22 и Суперкубок России-2017. На его счету 192 матча и 93 гола за красно-белых.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-promes-odin-iz-luchshih-legionerov-za-vsyu-istoriyu-spartaka/
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Франко Камоцци
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