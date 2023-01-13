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Сегодня, 18:05

Камоцци назвал сильные качества нового защитника «Спартака» Дуарте

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» высказался о переходе парагвайского защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

«Это интересный игрок, силен в воздушной игре, хороший выбор позиции, грамотно обороняется один в один. Но иногда он поднимается слишком высоко. Это может стать проблемой», — сказал Камоцци «СЭ».

Дуарте — воспитанник «Серро Портеньо», он был капитаном парагвайского клуба. На его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 107 матчах за команду.

13 января стало известно, что 22-летний игрок подпишет с московским клубом контракт до июня 2027 года.

ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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