Камоцци назвал сильные качества нового защитника «Спартака» Дуарте

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» высказался о переходе парагвайского защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

«Это интересный игрок, силен в воздушной игре, хороший выбор позиции, грамотно обороняется один в один. Но иногда он поднимается слишком высоко. Это может стать проблемой», — сказал Камоцци «СЭ».

Дуарте — воспитанник «Серро Портеньо», он был капитаном парагвайского клуба. На его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 107 матчах за команду.

13 января стало известно, что 22-летний игрок подпишет с московским клубом контракт до июня 2027 года.