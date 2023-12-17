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Сегодня, 18:15

Камоцци назвал Сперцяна лидером «Краснодара»

Алина Савинова
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Итальянский функционер Франко Камоцци высказался об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в этом сезоне.

«Сперцян — прекрасный игрок, он очень талантливый парень. Думаю, что его можно назвать лидером «Краснодара». Он ведет команду за собой», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-spertsyan-lider-krasnodara-on-vedet-komandu-za-soboj/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Франко Камоцци
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