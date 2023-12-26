Камоцци назвал Сперцяна лучшим игроком РПЛ

Итальянский функционер Франко Камоцци назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком РПЛ на данный момент.

«Лучший игрок РПЛ прямо сейчас? Сто процентов Эдуард Сперцян. Очень работоспособный и талантливый футболист», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» он выступает с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.