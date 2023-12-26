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Сегодня, 20:48

Камоцци назвал Сперцяна лучшим игроком РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский функционер Франко Камоцци назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком РПЛ на данный момент.

«Лучший игрок РПЛ прямо сейчас? Сто процентов Эдуард Сперцян. Очень работоспособный и талантливый футболист», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» он выступает с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-spertsyan-luchshij-igrok-rpl/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Франко Камоцци
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