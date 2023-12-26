Камоцци назвал Сперцяна лучшим игроком РПЛ

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Итальянский функционер Франко Камоцци назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком РПЛ на данный момент.
«Лучший игрок РПЛ прямо сейчас? Сто процентов Эдуард Сперцян. Очень работоспособный и талантливый футболист», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Сперцян является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» он выступает с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.