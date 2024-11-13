Камоцци не исключил, что вернется в «Спартак»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ответил на вопрос о том, готов ли он вернуться в московский клуб. Камоцци работал в московской команде с 2020 по 2022 год.

«В футболе все возможно, посмотрим. Кто знает, что произойдет в будущем — может, я вернусь в «Спартак», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

Камоцци живет в Италии. В сезоне -2021/2022 «Спартак» выиграл Кубок России — это был последний трофей клуба в период, когда клубом владел Леонид Федун (с 2004 по 2022 год). После этого команда не получила ни одного титула.