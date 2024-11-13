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Сегодня, 15:20

Камоцци не исключил, что вернется в «Спартак»

Камила Абдурахманова
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ответил на вопрос о том, готов ли он вернуться в московский клуб. Камоцци работал в московской команде с 2020 по 2022 год.

«В футболе все возможно, посмотрим. Кто знает, что произойдет в будущем — может, я вернусь в «Спартак», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

Камоцци живет в Италии. В сезоне -2021/2022 «Спартак» выиграл Кубок России — это был последний трофей клуба в период, когда клубом владел Леонид Федун (с 2004 по 2022 год). После этого команда не получила ни одного титула.

Источник: «РБ Спорт»
Леонид Федун
Франко Камоцци

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