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Сегодня, 20:05

Камоцци: «Вероятность возвращения Дзюбы в «Спартак» — меньше процента»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил вероятность возвращения в клуб нападающего Артема Дзюбы.

Сейчас 36-летний россиянин выступает за «Акрон».

«Вероятность того, что Дзюба завершит карьеру в «Спартаке», составляет меньше одного процента. Никаких предпосылок к этому нет. Принял бы Артем такое предложение, если бы оно поступило? Это лучше спрашивать у него. Допускаю, что не отказался бы. Но тут инициатива принадлежит только клубу», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 10 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Нападающий — воспитанник «Спартака», он выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год (с перерывами).

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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