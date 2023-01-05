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Сегодня, 16:30

Камоцци объяснил, почему «Спартаку» не стоит брать Тавареша

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак» этой зимой.

«Не знаю, нуждается ли «Спартак» в игроке на позицию защиты или нет, но мне не нравится этот игрок. Почему? Во-первых, его физическое состояние — загадка. Во-вторых, если главный тренер хочет видеть его в команде потому, что они вместе были в «Базеле», это проблема. В-третьих, если игрок «Бенфики» не переходит в крупнейшие клубы Европы, это означает, что он не так хорош», — сказал Камоцци «СЭ».

5 января появилась информация, что «Спартак» является главным претендентом на Тавареша. В сезоне-2022/23 21-летний португалец не провел ни одного матча за «Бенфику», он восстанавливался от разрыва крестообразных связок колена.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 2 миллиона евро.

ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
Франко Камоцци
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