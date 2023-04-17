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Сегодня, 13:14

Камоцци объяснил, почему в «Зените» не играют собственные воспитанники

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал отсутствие собственных воспитанников в основном составе петербургского «Зенита».

«Во всех академиях и командах РПЛ есть хорошие молодые игроки. Но тогда должно быть доверие и терпение, но в «Зените» ждать не хотят, поэтому они и интересуются уже готовыми молодыми россиянами. Хотя, например, летом Зелимхан Бакаев ушел из «Спартака» в «Зенит», и сейчас почти не играет за команду из Питера. Нет, он не похоронил свою карьеру, но там не хотят ждать и терпеть, нужно сразу показывать себя и давать результат», — приводит слова Камоцци Sport24.

После 23 туров «Зенит» уверенно лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Ростов» на 9 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-17-franko-kamotstsi-obyasnil-pochemu-v-zenite-ne-igrayut-sobstvennyye-vospitanniki
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Франко Камоцци
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