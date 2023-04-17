Камоцци объяснил, почему в «Зените» не играют собственные воспитанники

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал отсутствие собственных воспитанников в основном составе петербургского «Зенита».

«Во всех академиях и командах РПЛ есть хорошие молодые игроки. Но тогда должно быть доверие и терпение, но в «Зените» ждать не хотят, поэтому они и интересуются уже готовыми молодыми россиянами. Хотя, например, летом Зелимхан Бакаев ушел из «Спартака» в «Зенит», и сейчас почти не играет за команду из Питера. Нет, он не похоронил свою карьеру, но там не хотят ждать и терпеть, нужно сразу показывать себя и давать результат», — приводит слова Камоцци Sport24.

После 23 туров «Зенит» уверенно лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Ростов» на 9 очков.