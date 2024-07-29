Камоцци: «Барко удивил меня своим желанием и отношением к делу»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от дебюта полузащитника Эсекьеля Барко за московский клуб в матче 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).

«Барко удивил меня своим желанием и отношением к делу, а также забитым голом», — сказал Камоцци «СЭ».

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» 25 июля. 25-летний аргентинец подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2027 года.

По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась московскому клубу в 14 миллионов евро.