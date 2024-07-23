Камоцци считает, что у «Спартака» больше нет души: «Ситуация с Соболевым и Джикией показательна»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на отстранении нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«То, что происходит в «Спартаке» последние 2 года, я, честно говоря, не понимаю. Не понимаю, как у этой команды больше нет души, она не может играть как команда... Ситуация с Соболевым и Джикией показательна. Кажется, что руководство отвергает харизматичные элементы, что он их почти боится. После провальной работы Абаскаля пришел Станкович. Его команды всегда отличала одна главная черта — характер. А «Спартаку», на мой взгляд, очень не хватает характера. Соболев — игрок с характером, но ему нужно дать почувствовать свою значимость. Теперь, если он перейдет в «Зенит», я думаю, он поможет им стать еще более конкурентоспособными. А что будет делать «Спартак»? Неужели они сделают ставку на еще одного иностранца? Где тут планирование? Я не понимаю», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Константин Передерий