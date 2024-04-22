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Сегодня, 16:38

Камоцци оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что думает об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче.

«Пока рано делать глобальные выводы о работе Слишковича, но Владимир — молодец, он хорошо справляется. Должно пройти еще немного времени, чтобы понять, заслужил ли он остаться в «Спартаке» на посту главного тренера», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Вчера, 21 апреля, «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках 25-го тура РПЛ. На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-slishkovich-molodets-on-horosho-spravlyaetsya/
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Франко Камоцци
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