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Сегодня, 00:05

Камоцци оценил шансы Козлова перейти в европейский клуб

Виктория Кравченко
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил перспективы полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

«Есть ли к нему интерес из Европы? Конечно. Знаю, некоторые клубы из Центральной Европы (Бельгии, Австрии) видели его выступления в «Балтике», следят за ним и убеждены в его большом потенциале. Ситуация сейчас не самая простая, но талантливые футболисты всегда будут привлекать к себе внимание скаутов.

Если он покинет Россию ради Европы, это даст ему много преимуществ. Возможно, первое время будет тяжело, но у него действительно хороший потенциал. Он большой талант!» — цитирует Камоцци Sport24.

19-летний футболист является воспитанником «Зенита». Он перешел в «Балтику» в начале 2024 года. Козлов провел в РПЛ 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-648150-kamotstsi-kozlov-igrok-s-ogromnym-potentsialom-kluby-iz-belgii-i-avstrii-sledyat-za-nim
ФК Балтика
Франко Камоцци
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