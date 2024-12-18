Камоцци — о Сперцяне: «Он сумеет заиграть практически в любой европейской команде»

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

«Сперцян уже давно готов к переходу в один из европейских клубов. Думаю, что Италия ему отлично подходит. Он сумеет заиграть практически в любой команде», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне в активе Сперцяна 24 матча, в которых он забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. 24-летний армянский полузащитник является воспитанником «Краснодара». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

После 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 39 очками.