Камоцци — о трансферах «Зенита»: «Принцип «больше трат — больше побед» не работает»

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал зимнюю трансферную кампанию «Зенита».

«Возможно, «Зенит» стал сильнее после этих трансферов. Хотя принцип «больше трат — больше побед» не работает. Футбол это всегда про баланс», — цитирует Камоцци «ВсеПроСпорт».

В зимнее окно «Зенит» расстался с полузащитником Клаудиньо («Аль-Садд», 20 миллионов евро) и нападющим Артуром («Ботафого», 10 миллионов евро), а также приобрел вингера Луиса Энрике за 35 миллионов евро («Ботафого», 33 миллиона евро).