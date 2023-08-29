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Сегодня, 13:38

Камоцци: «Сазонов может преуспеть в «Торино»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о возможном переходе защитника «Динамо» Сабы Сазонова в «Торино».

«Переход Сазонова в «Торино». Саба — очень хороший игрок и может преуспеть в туринской команде и серии А», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что защитник может перейти в «Торино» за 3 миллиона евро. По информации Sky Sports, 30 августа он пройдет медосмотр в итальянской команде.

Сазонов перешел в «Динамо» летом 2021 в качестве свободного агента. Всего 21-летний футболист провел 44 матча за бело-голубых, в которых отметился 1 голом.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-sazonov-mozhet-preuspet-v-torino-i-v-serii-a-278601/
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