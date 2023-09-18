Камоцци: «Селюк сделал голословное заявление. Пригласить Николсона в «Спартак» было не моим решением»

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на критику агента Дмитрия Селюка.

Говоря о трансферной политике красно-белых, Селюк назвал Камоцци жуликом и заявил, что тот надул московский клуб с ямайским нападающим Шамаром Николсоном.

«Я не знаю кто такой Дмитрий Селюк. И пригласить Николсона в «Спартак» было не моим решением. Селюк сделал совершенно неверное и голословное заявление», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Николсон подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2021 года. Московский клуб купил футболиста у «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. В начале сентября 26-летний форвард отправился в «Клермон» на правах аренды до конца текущего сезона.