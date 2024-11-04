Камоцци: «Победа в дерби с ЦСКА может перевернуть сезон для «Спартака»

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что победа красно-белых над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ может стать ключевым моментом для команды в сезоне-2024/25.

«Очень классная и важная победа. Она может перевернуть сезон для «Спартака», — цитирует Камоцци «ВсеПроСпорт».

«Спартак» после 14 туров чемпионата России-2024/25 находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. ЦСКА занимает шестую строчку с 24 очками.

Красно-белые проведут следующий матч 5 ноября против «Ростова» в FONBET Кубке России, армейцы днем позже встретятся с «Рубином».