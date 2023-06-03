Камоцци — о бронзе «Спартака»: «Итоговое место меня не удовлетворяет. Нужно сделать изменения, чтобы приблизиться к «Зениту»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

«Итоговое место меня не удовлетворяет, но мы должны принять его и в следующем году выступить лучше. Нужно понять, что не получилось в этом году, и сделать необходимые изменения, чтобы приблизиться к «Зениту», — сказал Камоцци корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

«Спартак» с 54 очками занял третье место в сезоне-2022/23.