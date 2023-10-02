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РПЛ

Сегодня, 02:23

Камоцци — о тренере для «Спартака»: «Карпин лучше Черчесова, я бы выбрал его»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший помощник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Спартак» спрашивает у иностранных агентов о хороших тренерах, чтобы найти замену Абаскалю? Ко мне «красно-белые» не обращались по этому поводу. Вопрос главного тренера очень важен для такого большого клуба, как «Спартак». Следующими могут быть Черчесов или Карпин? Лучше Валерий Георгиевич, я бы выбрал его", — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

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Ранее «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-o-trenere-dlya-spartaka-karpin-luchshe-cherchesova-ya-by-vybral-ego-290433/
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франко Камоцци
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