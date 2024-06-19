Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:53

Камоцци: «Горшков — хороший игрок, но «Спартаку» не стоит переживать из-за него»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит».

«Горшков — хороший игрок, довольно талантливый и перспективный. Но «Спартаку» точно не стоит переживать из-за него. Ничего страшного в том, что «Зенит» его перехватил. Это игрок не того уровня, чтобы считать его потерю бедой», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее 25-летним футболистом интересовался «Спартак», однако «Зенит» предложил ему более выгодные условия.

В сезоне-2023/24 Горшков провел 34 матча за самарский клуб, забил 4 гола и отдал голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-gorshkov-horoshij-igrok-no-spartaku-ne-stoit-perezhivat-iz-za-nego/
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Юрий Горшков
1
0
Читайте также
Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
Стали известны условия хранения фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Бушманов: «Смолов 100 процентов подойдет «Краснодару»

Кузьмичев: «Все слова Кварацхелии вырваны из контекста. А жить в Баковке было желанием Хвичи и его агента»