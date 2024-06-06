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Сегодня, 08:47

Камоцци: «Мне кажется, Соболев не важен «Спартаку» — лучше отпустить его»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на слухи о том, что форвард красно-белых Александр Соболев может перейти в «Зенит».

Ранее сообщалось, что представители петербургского клуба провели предварительные переговоры с агентом 27-летнего футболиста Павлом Андреевым.

«Представляю ли я Соболева в «Зените»? Я представляю Соболева в клубе, которому он нужен, которому он очень нравится. Мне кажется, сейчас Соболев не так важен «Спартаку», как он этого заслуживает. В таком случае им лучше отпустить Александра туда, где его будут считать важным игроком основного состава», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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