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Сегодня, 21:35

Камоцци похвалил руководство «Спартака» за выбор Станковича

Виктория Кравченко
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Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Станкович — сильная личность и тренер. «Спартак» сделали грамотный шаг. Можно только похвалить руководство», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В качестве тренера Станкович становился трехкратным чемпионом Сербии с «Црвеной Звездой», выиграл кубок страны, а в нынешнем сезоне привел венгерский «Ференцварош» к чемпионству.

Контракт с сербским специалистом подписан на два года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-stankovich-sil-naya-lichnost-rukovodstvo-spartaka-mozhno-pohvalit/
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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