Камоцци похвалил руководство «Спартака» за выбор Станковича

Сегодня, 21:35
Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».
«Станкович — сильная личность и тренер. «Спартак» сделали грамотный шаг. Можно только похвалить руководство», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
В качестве тренера Станкович становился трехкратным чемпионом Сербии с «Црвеной Звездой», выиграл кубок страны, а в нынешнем сезоне привел венгерский «Ференцварош» к чемпионству.
Контракт с сербским специалистом подписан на два года.