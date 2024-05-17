Камоцци похвалил руководство «Спартака» за выбор Станковича

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Станкович — сильная личность и тренер. «Спартак» сделали грамотный шаг. Можно только похвалить руководство», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В качестве тренера Станкович становился трехкратным чемпионом Сербии с «Црвеной Звездой», выиграл кубок страны, а в нынешнем сезоне привел венгерский «Ференцварош» к чемпионству.