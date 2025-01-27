Камоцци посоветовал «Спартаку» продать Бабича в Саудовскую Аравию

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал интерес к защитнику красно-белых Срждану Бабичу из Саудовской Аравии.

«Надо продавать. 10 миллионов евро — хорошая цена. Не думаю, что будет очень сложно найти ему замену, если это в принципе потребуется», — цитирует Камоцци «ВсеПроСпорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 28-летний серб получил предложение из Саудовской Аравии. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бабича в 6 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.