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Сегодня, 10:18

Камоцци посоветовал «Спартаку» продать Бабича в Саудовскую Аравию

Сергей Ярошенко
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Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал интерес к защитнику красно-белых Срждану Бабичу из Саудовской Аравии.

«Надо продавать. 10 миллионов евро — хорошая цена. Не думаю, что будет очень сложно найти ему замену, если это в принципе потребуется», — цитирует Камоцци «ВсеПроСпорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 28-летний серб получил предложение из Саудовской Аравии. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бабича в 6 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: ВсеПроСпорт
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Футбол
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
Франко Камоцци
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