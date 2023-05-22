Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:02

Камоцци призвал не придавать большого значения удалению Соболева и Роши в дерби

Telegram Дзен

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на удаление Александра Соболева и Виллиана Роши в матче между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) в 28-м туре чемпионата РПЛ.

«Это дерби. Я бы не придавал этому большого значения», — сказал Камоцци «СЭ».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил жест и также был удален с поля.

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.

Александр Соболев
Виллиан Роша
Франко Камоцци
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании
Гладков заявил об обстреле Белгородской области ВСУ на протяжении нескольких часов
Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Галямин: «Когда зимой пошли разговоры, что «Спартак» собирается конкурировать с «Зенитом», у меня ничего, кроме улыбки, это не вызывало»
Егоров высказался о поведении Соболева в матче с ЦСКА
Галямин — о Карраскале: «Вряд ли Федотов его перевоспитает. Латиносы — ребята своенравные, нетерпеливые...»
Галямин — о Соболеве: «Неуравновешенная психика убивает в нем все лучшие качества»
Нападающий «Ахмата» Конате больше не сыграет в этом сезоне
В «Динамо» заявили, что Фернандес больше не сыграет в текущем сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галямин — о Соболеве: «Неуравновешенная психика убивает в нем все лучшие качества»

В «Динамо» сообщили, что Сазонов будет готовиться к игре против «Локомотива»