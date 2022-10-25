Камоцци призвал не торопиться с новостями об интересе к Дивееву в Италии

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе четырех итальянских клубов к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
«Дивеев — очень хороший игрок, он является одним из лучших защитников в РПЛ. Но в Италии очень высокие стандарты, так что давайте не будем торопиться», — сказал Камоцци «СЭ».
Ранее агент 23-летнего Дивеева подтвердил «СЭ», что россиянином интересуется ряд иностранных клубов, в том числе, итальянские «Фиорентина», «Салернитана», «Лацио» и «Сампдория».
В сезоне-2022/23 Дивеев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА. Сейчас футболист восстанавливается от перелома большеберцовой кости, он сможет возобновить тренировки с командой во время первого зимнего сбора, который состоится в начале 2023 года.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Дивеева в 6 миллионов евро.
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